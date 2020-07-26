“İnşallah önümüzdeki hafta federasyon düşen takımların empatisini yapar"

Süper Lig'in son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenilerek lige veda eden Yeni Malatyaspor’da Kocaelili Teknik Direktör Hikmet Karaman, özellikle pandemi sürecinden olumsuz etkilendiklerini dile getirerek “İnşallah önümüzdeki hafta federasyonumuz bu konuyu iyi bir şekilde değerlendirip düşen takımların empatisini yapar, herkes bir mutlu sona ulaşır” dedi. Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karaman, “Kolay değil tabii, diğer sonuçlara bakıyorsunuz, 90 dakikaya bakıyorsun ve 90 dakika bize şunu gösteriyor; atan ile tutan iyi olacak bir takımda. Bu çok önemli. Bugün maçta 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunların birini içeri atmamız lazımdı” şeklinde konuştu.

SUÇLAMIYORUM AMA…

Pandemi sürecinden sonra ligde 8 müsabaka oynadıklarını hatırlatan Karaman, “Buna benzer maçlar oynadık. Kalecimiz 3 penaltı yaptırdı, bunu suç anlamında söylemiyorum. Bazı oyuncu arkadaşlara bu pandemi sürecinde önemli görevler düşüyordu, ama maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadılar. Oyuncuların bir kısmı özellikle yabancı oyuncuların huzursuz olduğu dönemler var ama kulüplerin bir yandan gelir alıyor. Bir gelir almadan oyuncuya ödeme yapamıyor, bu bizi etkiledi. Diğer takımlar da düşme potasındaki takımlar da ekonomik krizle mücadele etmişlerdir” ifadelerine yer verdi.