Kocaeli iki teknik adam da, Süper Lig’den düşen üç takımın ikisinin bayındaydı Ankaragücü’nde Arslanbeyli İbrahim Üzülmez, Yeni Malatya’nın başında ise İhsaniyeli Hikmet Karaman vardı. Her ikisi de zor durumda aldıkları takımlarını kurtaramadılar. Pandemli süreci iki teknik adamı da son derece olumsuz etkiledi. Kocaeli kenti de onlarla beraber üzüntü yaşadı.