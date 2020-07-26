Transfer dönemi 4 Ağustos'ta başlayacak

Türkye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönem 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönem daha sonra ilan edilecek.