Türkye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönem 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönem daha sonra ilan edilecek.
Transfer dönemi 4 Ağustos'ta başlayacak
Türkye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönem 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.