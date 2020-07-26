Bu yol spor ve sağlık yolu

Dilovası Belediye Başkanı, eski kulüp başkanı Hamza Şayir’e, sosyal medya hesabından ulaşan Dilovalı çocukların spor yolu talebini hayata geçti. Başkan Şayir, akşamları trafiğe kapanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yürüyüş yolu düzenlemesi yaparak, sor yapmak isteyen Dilovalı çocukları ve ailelerini sevindirdi.
BAŞKAN ŞAYİR, ÇOCUKLARLA SPOR YAPTI
Çocuklarla ve ailelerin akşamları sqor yaptığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde onları yalnız bırakmayan başkan Şayir, “Yükselen Şehir Dilovası’nda bir eksik olarak gördüğümüz yürüyüş yolu projesi çocuklarımızın fikirleri ile gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni akşamları trafiğe kapatarak çocuklarımıza ve ailelerimize açtık. Biz de onlarla birlikte yürüyerek, hem halkımızla birlikte oluyoruz, hem de günün stresini atıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.