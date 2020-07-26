Bugün 3.Lig 3.Grup, yarın 2.Lig, çarşamba Türkiye Kupası finali var

Liglerde bu hafta sonuna kadar artık resmi olarak her şey belli oluyor. Önümüzdeki haftadan sonra Türk profesyonel futbolu resmen pandemi sonrasında normal tatile giriyor. Bu akşam saat 21.00’de Somaspor ile Pazarspor, Gölcükspor ve Darıca’nın normal sezonunda da mücadele ettiği 3.Lig’in finalinde sahaya çıkacak ve 2.Lig’e yükselecek son takım belli olacak. Yarın gece ise Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki maçı kazanan takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Çarşamba günü Ziraat Kupası Finali’nde de Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Daha sonra 1.Lig finaliyle beraber Süper Lige çıkacak 3.takım belirlenecek ve sezon resmen sona erecek.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU: BAŞAKŞEHİR

SÜPER LİG’DEN DÜŞENLER:

ANKARAGÜCÜ

YENİ MALATYA

KAYSERİSPOR

SÜPER LİG’E YÜKSELENLER:

HATAYSPOR

B.B.ERZURUM

3.TAKIM BELİRLENECEK

1.LİG’DEN DÜŞENLER:

OSMANLI FK

ADANASPOR

ESKİŞEHİRSPOR

1.LİG’E YÜKSELENLER:

YILPORT SAMSUN

BANDIRMASPOR

3.TAKIM BELİRLENECEK

2.LİG’DEN DÜŞENLER:

NİĞDE ANADOLU

ELAZIĞSPOR

K.KARABÜK

AMED SPORTİF F.

GÜMÜŞHANE

ŞANLIURFA

2.LİG’E YÜKSELENLER:

KOCAELİSPOR

KARACABEY BELEDİYE

SERİK BELEDİYE

2 TAKIM DAHA BELİRLENECEK

3.LİG’DEN DÜŞENLER:

ERZİNSPOR

TOKATSPOR

MANİSASPOR

1877 ALEMDAĞ

PAYASSPOR

KEMERSPOR 2003

3.LİG’E YÜKSELENLER:

MARDİN BÜYÜKŞEHİR

KAHTA 02 SPOR

ARHAVİSPOR

ÇARŞAMBASPOR

İÇEL İDMAN YURDU

KIRIKKALE B.ANADOLU

KESTELSPOR

BERGAMA BELEDİYE

BURSA YILDIRIM

YALOVASPOR

ANAVUTKÖY BEL.