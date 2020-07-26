Bugün 3.Lig 3.Grup, yarın 2.Lig, çarşamba Türkiye Kupası finali var

Liglerde bu hafta sonuna kadar artık resmi olarak her şey belli oluyor. Önümüzdeki haftadan sonra Türk profesyonel futbolu resmen pandemi sonrasında normal tatile giriyor. Bu akşam saat 21.00’de Somaspor ile Pazarspor, Gölcükspor ve Darıca’nın normal sezonunda da mücadele ettiği 3.Lig’in finalinde sahaya çıkacak ve 2.Lig’e yükselecek son takım belli olacak. Yarın gece ise Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki maçı kazanan takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Çarşamba günü Ziraat Kupası Finali’nde de Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Daha sonra 1.Lig finaliyle beraber Süper Lige çıkacak 3.takım belirlenecek ve sezon resmen sona erecek.
SÜPER LİG ŞAMPİYONU: BAŞAKŞEHİR
SÜPER LİG’DEN DÜŞENLER:
ANKARAGÜCÜ
YENİ MALATYA
KAYSERİSPOR
SÜPER LİG’E YÜKSELENLER:
HATAYSPOR
B.B.ERZURUM
3.TAKIM BELİRLENECEK
1.LİG’DEN DÜŞENLER:
OSMANLI FK
ADANASPOR
ESKİŞEHİRSPOR
1.LİG’E YÜKSELENLER:
YILPORT SAMSUN
BANDIRMASPOR
3.TAKIM BELİRLENECEK
2.LİG’DEN DÜŞENLER:
NİĞDE ANADOLU
ELAZIĞSPOR
K.KARABÜK
AMED SPORTİF F.
GÜMÜŞHANE
ŞANLIURFA
2.LİG’E YÜKSELENLER:
KOCAELİSPOR
KARACABEY BELEDİYE
SERİK BELEDİYE
2 TAKIM DAHA BELİRLENECEK
3.LİG’DEN DÜŞENLER:
ERZİNSPOR
TOKATSPOR
MANİSASPOR
1877 ALEMDAĞ
PAYASSPOR
KEMERSPOR 2003
3.LİG’E YÜKSELENLER:
MARDİN BÜYÜKŞEHİR
KAHTA 02 SPOR
ARHAVİSPOR
ÇARŞAMBASPOR
İÇEL İDMAN YURDU
KIRIKKALE B.ANADOLU
KESTELSPOR
BERGAMA BELEDİYE
BURSA YILDIRIM
YALOVASPOR
ANAVUTKÖY BEL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.