Bizimkiler şov yaptı !..

Play-Off yarı finalinde Artvin Hopa’yı 4-2 mağlup eden Erzincan’daki bir diğer Kocaelili futbolcu, 22 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu da attığı 3 golle yıldızlaşmıştı. Gloria Sports Arena'daki final maçının ardından düzenlenen törende Anagold Erzincanspor'a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izleyenler arasındaydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.