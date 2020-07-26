Bizimkiler şov yaptı !..

Play-Off yarı finalinde Artvin Hopa’yı 4-2 mağlup eden Erzincan’daki bir diğer Kocaelili futbolcu, 22 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu da attığı 3 golle yıldızlaşmıştı. Gloria Sports Arena'daki final maçının ardından düzenlenen törende Anagold Erzincanspor'a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izleyenler arasındaydı.