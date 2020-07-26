Engin Yaşar: Bizim için çifte doğum günü oldu

Gençlik ve Spor İzmit Şube Müdürü Engin Yaşar'ın oğlu Oğuz Berat çok talihsiz bir kaza geçirmiş, küçük sporcu Kocaeli Üniversitesi’nde kritik bir ameliyattan geçmişti. Baba Engin Yaşar çok zorlu bir süreç geçirdiğini belirtti. Oğuz Berat’ın 10. yaş gününde teşekkür açıklaması yapan Engin Yaşar “Bizim için çifte doğum günü. Aslan parçam artık 10’lar kulübüne girdi. Geçirdiğimiz tahlisiz kaza sonrasında şükürler olsun ki tehlikeyi atlattık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan başta ailemiz olmak üzere tüm dostlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun” ifadelerine yer verdi.