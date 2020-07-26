Geçmiş olsun Umut Tuncay!

Alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Hisareynspor’da forma giyen 2009 DOĞUMLU futbolcu Umut Tuncay, geçirdiği bisiklet kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Kulübün genel koordinatörü Muammer Akçay “Genç sporcumuzun şükürler olsun ki önemli bir sorunu yok. Umut’umuza geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi.