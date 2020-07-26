U-17 Milli takımında 4 Kocaelili

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü yokluklara karşın ayakta kalmaya, onurlu mücadelesine devam ediyor. Yeşil Siyahlı kulüp Milli takımlara kazandığı sporcularla da adından söz ettiriyor. Takımdan U-17 Milli takımına tam 4 sporcu davet edildi. Kaleci Sudenur Yolcu, santrfor Mesut Alayont, stoper Damla Yıldız ve orta saha oyuncusu Cansu Kara bir kez daha Ay Yıldızlı formayı terletecek.