Zeki Kaya ağırlığı

Pandemi sürecinde, ligler durdurulduğu anda “Ben iç ve dış transfer görüşmelerimi yaptım. Zeki Kaya ve Güveç Kurtar hocamız da bize katkıda bulunuyor” diyen Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu sözünün arkasında duruyor. Selahaddin Dinçel ile de yola devam kararlılığını pandemi sürecindeyken dile getiren Üzülmez, bu planını devreye soktu. Tüm transferlerde bizzat Zeki Kaya’nın etkisi var.