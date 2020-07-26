Dinçel ile henüz sözleşme yapılmadı

İç ve dış transferde hızla yol alan transfer komitesinde henüz Selahaddin Dinçel ile de sözleşme yapılmaması, kafalarda soru işaretleri yarattı. Bazı futbolcular, haklı olarak, yeni dönemde Kocaelispor’da kalmak için Selahaddin Dinçel konusunu da planları arasına alıyor. Zira, her futbolcunun istediği teknik adamla çalışma hakkı var. Yönetim kurulu Dinçel derse, futbolcular buna göre ya kalacak. Ya da gidecek. Zira her teknik adam da kendi sistemine uyan oyuncularla çalışma hakkına sahip ve Dinçel de bu noktada raporunu vermiş durumda bulunuyor.