Yiğitali Bayrak bedelsiz olarak Kocaelispor’da !..

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla oldukça dikkat çeken, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin yanı sıra 1. Lig ve 2. Lig’den de çok sayıda takımın gündeminde olan Yiğitali Bayrak artık Kocaelispor’da. Sezonun devre arasında da Kocaelispor ile adı anılan 10 numaralı futbolcu, Yeşil Siyahlılara bedelsiz olarak verildi. Sarı Lacivertli kulübünün büyük jesti sonrasında Yiğitali, Kocaelispor ile maddi anlamda da anlaştı ve yetenekli orta saha oyuncusu resmen Kocaelisporlu oldu.
YÜKSEK BONSERVİSİ ELİNİN TERSİ İLE İTTİ
Yiğitali için 1. Lig’den Bandırmaspor ve Giresunspor’un Belediye Derincespor ile resmi temas kurmasına ve yaklaşık 700 bin lira bonservis bedeli teklif etmesine karşın Belediye Derincespor’un futbolcuyu Kocaelispor’a herhangi bedel sunmadan göndermesi takdir ile karşılandı. 2006 yılında eski adı Demirspor olan Belediye Derincespor’da futbol hayatına başlayan Yiğitali, Gölcükspor’da da kısa bir süre forma giydi. Yiğitali’nin hafta arasında takımla birlikte kampa katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Muratt - Bedava gönderir tabi nasılsa halka hizmet icin kullanması gereken ancak futbola verdiği belediyenin parası var
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.