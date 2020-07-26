Yiğitali Bayrak bedelsiz olarak Kocaelispor’da !..

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla oldukça dikkat çeken, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin yanı sıra 1. Lig ve 2. Lig’den de çok sayıda takımın gündeminde olan Yiğitali Bayrak artık Kocaelispor’da. Sezonun devre arasında da Kocaelispor ile adı anılan 10 numaralı futbolcu, Yeşil Siyahlılara bedelsiz olarak verildi. Sarı Lacivertli kulübünün büyük jesti sonrasında Yiğitali, Kocaelispor ile maddi anlamda da anlaştı ve yetenekli orta saha oyuncusu resmen Kocaelisporlu oldu.

YÜKSEK BONSERVİSİ ELİNİN TERSİ İLE İTTİ

Yiğitali için 1. Lig’den Bandırmaspor ve Giresunspor’un Belediye Derincespor ile resmi temas kurmasına ve yaklaşık 700 bin lira bonservis bedeli teklif etmesine karşın Belediye Derincespor’un futbolcuyu Kocaelispor’a herhangi bedel sunmadan göndermesi takdir ile karşılandı. 2006 yılında eski adı Demirspor olan Belediye Derincespor’da futbol hayatına başlayan Yiğitali, Gölcükspor’da da kısa bir süre forma giydi. Yiğitali’nin hafta arasında takımla birlikte kampa katılması bekleniyor.