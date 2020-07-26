Taraftar Yiğitali’nin transferinden memnun

YİĞİTALİ İLE İLGİLİ BAZI YORUMLAR:

Lütfü Güçkan: Türkiye’nin en büyük kulübüne hoş geldin Yiğit adam. Hedeflerin ve hayallerin büyük olsun Körfezimin yıldızı olacaksın.

Bahri: Hoş geldin kardeşim. Bu memleketin takımının, bu şehrin çocuklarına ihtiyacı var. Ne iyi ettin de geldin.

Önder Karakaş: Hoş geldin. Allah gönlünden geçen ne varsa gerçekleştirir inşallah.

Melih Akçer: İşte görmek istediğimiz transferler. Hoş geldin İzmit'in çocuğu.

Metin: Hazır mısın bütün güzelliklere Yiğitali ?..

Salih: Hepimiz sokak aralarında top oynarken bir gün o formayı giyebilmenin hayallerini kurduk! Layıkıyla taşıyacağından şüphemiz yok. Hoşgeldin güzel kardeşim.