Taraftar Yiğitali’nin transferinden memnun

YİĞİTALİ İLE İLGİLİ BAZI YORUMLAR:
Lütfü Güçkan: Türkiye’nin en büyük kulübüne hoş geldin Yiğit adam. Hedeflerin ve hayallerin büyük olsun Körfezimin yıldızı olacaksın.
Bahri: Hoş geldin kardeşim. Bu memleketin takımının, bu şehrin çocuklarına ihtiyacı var. Ne iyi ettin de geldin.
Önder Karakaş: Hoş geldin. Allah gönlünden geçen ne varsa gerçekleştirir inşallah.
Melih Akçer: İşte görmek istediğimiz transferler. Hoş geldin İzmit'in çocuğu.
Metin: Hazır mısın bütün güzelliklere Yiğitali ?..
Salih: Hepimiz sokak aralarında top oynarken bir gün o formayı giyebilmenin hayallerini kurduk! Layıkıyla taşıyacağından şüphemiz yok. Hoşgeldin güzel kardeşim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.