Yiğit’in transferini, yiğit adam Barış hasta yatağında bitirdi

Kocaelispor’un en çalışkan yöneticileri arasında yer alan, Basın Sözcüsü ve Başkanvekili Murat Barış yediği bir besinden zehirlendi ve Cihan Hastanesi’ne kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmemesine rağmen başkan Hüseyin Üzülmez ile birlikte Yiğitali transferini bitiren Murat Barış’ın tedavisine, aynı hastanede devam edildi. Barış’ın genel sağlık durumunun iyi olması ise sevindirdi.