Hodri Meydan: Çakallara ders olsun !..

Hodri Meydan açıklamasında “Konuların gündeme geldiği andan itibaren Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Kimse bir şey yazmasın, beklesin dedik. Buna rağmen hala birileri gündeme gelme çabasıyla yazdı çizdi. Onlar yazdı, biz çalıştık, mücadele ettik, olayları dinledik. Kocaelispor’umuzun menfaatleri doğrultusunda emek harcadık” dedi.
GEMİYİ EN SON KAPTANLAR TERK EDER
Açıklama şöyle sona erdi: Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak Kocaelisporumuzun menfaatleri doğrultusunda her zaman gerekeni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Kaptanımız Burak Süleyman takımda kalmıştır. Çakallara ders olsun! Kocaelispor büyük takımdır! Karıştırmaya çalışanlara buradan ekmek çıkmaz, buna izin vermeyeceğiz! Gemiyi en son kaptan terk eder. İzmit’in çocuğu herkese yeter !..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.