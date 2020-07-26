Hodri Meydan: Çakallara ders olsun !..

Hodri Meydan açıklamasında “Konuların gündeme geldiği andan itibaren Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Kimse bir şey yazmasın, beklesin dedik. Buna rağmen hala birileri gündeme gelme çabasıyla yazdı çizdi. Onlar yazdı, biz çalıştık, mücadele ettik, olayları dinledik. Kocaelispor’umuzun menfaatleri doğrultusunda emek harcadık” dedi.

GEMİYİ EN SON KAPTANLAR TERK EDER

Açıklama şöyle sona erdi: Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak Kocaelisporumuzun menfaatleri doğrultusunda her zaman gerekeni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Kaptanımız Burak Süleyman takımda kalmıştır. Çakallara ders olsun! Kocaelispor büyük takımdır! Karıştırmaya çalışanlara buradan ekmek çıkmaz, buna izin vermeyeceğiz! Gemiyi en son kaptan terk eder. İzmit’in çocuğu herkese yeter !..