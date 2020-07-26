Ohh be, dünya varmış !..

Kocaelispor’da son 1 haftası kriz içinde geçen ve takımdan ayrılması gündemde olan Burak Süleyman, camianın yoğun baskısı ve Hodri Meydan’ın inisiyatif alması ile Kocaelispor’da kalmıştı. Kampa katılan kaptan Süleyman antrenmanlardaki enerjisi ile dikkat çekiyor. Süleyman’ın takımda kalması sevinçle karşılanırken, Süleyman’ın etkili futboluna 2. Lig’de de devam edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.