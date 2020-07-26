Cenk Kaplan ile yakın temas

Tuzla’dan kaleci Bayram Olgun, Giresunspor’dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, Altınordu’dan orta saha oyuncusu Berkay Samancı gibi isimleri renklerine bağlamaya yakın olan Yeşil Siyahlılar, Körfez Spor’un eski stoperlerinden Cenk Kaplan ile de temas kurdu. Geçen sezon da Kocaelispor ile adı anılan futbolcunun maliyetinden yüksek maliyeti nedeni ile vazgeçilmişti.
GEÇEN SEZON SADECE 5 MAÇI VAR
Elde edilen bilgilere göre Cenk Kaplan ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse düşündürücü konuların başında Cenk’in geçen sezon Van’da sadece 5 maça çıkması geliyor. 1991 doğumlu Cenk futbola 2003 yılında Bayrampaşa’da başladı ve 11 yıl boyunca aralıksız olarak bu takımda oynadı. Sırası ile Bandırma, Körfez Spor Kulübü, Ankaragücü, Osmanlıspor, Başkent Akademi, Sakaryaspor, Kastamonuspor ve Samsunspor formaları giyen Kaplan, 2. Lig’de 175, 3. Lig’de de 16 maça çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.