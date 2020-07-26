Digitürk rahatlattı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında yapılan toplantıyla sıkıntıların aşıldığını dile getirdi. Bunun üzerine endişeli bir bekleyiş içerisinde bulunan 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor ile 3.Lig temsilcilerimiz Gölcükspor, Darıca G.B. ve 2.Lig’e çıkma hakkı hakem tarafından adeta elinden alınan Belediye Derince takımları da rahat bir nefes aldı. Çünkü bu ödemelerden onlara da pay veriliyor.