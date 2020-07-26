Yiğitali transferi Üzülmez ve Barış başarısıdır

Kocaelispor’un Belediye Derincespor’dan transferi Yiğitali Bayrak kendisine cazip teklifler gelmesine rağmen Yeşil Siyahlı formayı tercih etti. Etkili orta saha oyuncusunun maliyeti de oldukça makul. 200 bin peşin, 200 bin lira da maç başına anlaşan Yiğitali, 30 maç ve üzerinde sahaya çıkarsa 50 bin lir bonus kazanacak. Kendisine en az 600, 700 bin teklif eden kulüpleri elinin tersi ile iten Yiğitali formaya ve armaya olan bağlılığını ortaya koyarken transferi bitiren Başkan Hüseyin Üzülmez ile 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış, Yiğitali transferinde başarılı bir iş çıkardı.