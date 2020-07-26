Pazarcı şikayetçi

İzmit Orduevi’nde kurulan semt pazarında esnaf işlerin durgunluğundan yakınıyor. Her hafta Pazar günü kurulan semt pazarında esnaf, özellikle bu dönemde insanların tatilde olmasından dolayı ürünlerinin ellerinde kaldıklarını söylüyor. İnsanların tatilden dönmesiyle işlerinin açılmasını umut eden bayram esnafı ürünlerin fiyatlarının gayet makul olduğunu söyledi. Ayrıca pazarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkat ediliyor. Yaz meyveleri olan kavun ve karpuz pazarın gözde ürünlerinden. Kavunun fiyat aralığı 5 ile 10 TL arasında değişirken karpuzun kilosu ise 1 lira 25 kuruştan alıcı buluyor. Yine mevsimden dolayı domates ve salatalık 1 ile 2 lira arasında değişiklik göstererek alıcı bekliyor.
Pazarda fiyatlar şu şekilde;
Salatalık (kilo): 1 TL
Patlıcan(kilo): 2 TL
Kavun (tane): 5 ile 10 TL
Patates (kilo): 2 TL
Taze Fasulye (kilo): 4 TL
Soğan(kilo): 2 TL
Biber(kilo): 4 TL
Bamya(kilo): 15 TL
Nektari(kilo): 5 TL
Karpuz(kilo): 1 TL 25 Kuruş
Kabak(kilo): 2 TL
Kiraz(kilo): 5 TL
Kayısı(kilo): 8 TL
Üzüm(kilo): 8 TL
Armut(kilo): 5 TL
Domates(kilo): 2 TL
(Doğanay YILMAZ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Derinceli Ahmet Halis - herkes mutlaka pazarını öyle veya böyle yapıyor o tencere mutlaka kaynayacak siz pazarcılar kendinizi bir sorğulayın millet pazardan neden almıyorda markete 1 .veya 2 tl veripte kendi alıyor çoğununuzun allah korkusu vicdanı varmı onu bir sorğula 4 senedir pazar yüzü görmü
yorum nedeni nedir acaba
Turk - Pazarcilar öne güzelini dizip arkadan çürük doldurarak ahiretelerini garanti altina almaktadirlar,kul hakkını yiyenlerin isyanini anlamak mümkün degil.
Muratt - Önce insanları kaziklamaktan , poşetlere çürük mal koymaktan vazgeçin sonra dert yanın
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.