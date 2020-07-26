Pazarcı şikayetçi

İzmit Orduevi’nde kurulan semt pazarında esnaf işlerin durgunluğundan yakınıyor. Her hafta Pazar günü kurulan semt pazarında esnaf, özellikle bu dönemde insanların tatilde olmasından dolayı ürünlerinin ellerinde kaldıklarını söylüyor. İnsanların tatilden dönmesiyle işlerinin açılmasını umut eden bayram esnafı ürünlerin fiyatlarının gayet makul olduğunu söyledi. Ayrıca pazarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkat ediliyor. Yaz meyveleri olan kavun ve karpuz pazarın gözde ürünlerinden. Kavunun fiyat aralığı 5 ile 10 TL arasında değişirken karpuzun kilosu ise 1 lira 25 kuruştan alıcı buluyor. Yine mevsimden dolayı domates ve salatalık 1 ile 2 lira arasında değişiklik göstererek alıcı bekliyor.

Pazarda fiyatlar şu şekilde;

Salatalık (kilo): 1 TL

Patlıcan(kilo): 2 TL

Kavun (tane): 5 ile 10 TL

Patates (kilo): 2 TL

Taze Fasulye (kilo): 4 TL

Soğan(kilo): 2 TL

Biber(kilo): 4 TL

Bamya(kilo): 15 TL

Nektari(kilo): 5 TL

Karpuz(kilo): 1 TL 25 Kuruş

Kabak(kilo): 2 TL

Kiraz(kilo): 5 TL

Kayısı(kilo): 8 TL

Üzüm(kilo): 8 TL

Armut(kilo): 5 TL

Domates(kilo): 2 TL

(Doğanay YILMAZ)