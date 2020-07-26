Gelecek Partisi Gebze’de Osmanoğlu seçilmiş başkan

Teşkilatlanma çalışmalarını hemen hemen tamamlayan Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı ilk ilçe kongresini Gebze’de yaptı. Aynı zamanda genel merkez kurucular kurulu üyesi olan il başkanı Ömer Faruk Başaran ile genel başkan yardımcısı Doğan Demir, genel merkez binasının açılışı töreni nedeniyle Ankara’da bulundukları için genel kurula katılamadı. İl başkan yardımcıları, gençlik ve kadın kolları başkanları, ilçe başkanlarının tam kadro hazır bulunduğu genel kurul Gebze Garden Park’da gerçekleştirild. Kongrede divan başkanlığına Eyüp Gençer, yardımcılıklarına Fatma Gökyıldız ile Ayşe Nur Güden seçildi. 15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı genel kurulda 25 yönetim kurulu üyesi ile 84 il kongre delegesi belirlendi. Salonda pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirler alınd. Kocaeli teşkilatlarının ilk genel kurulu olması nedeniyle büyük hayecan yaşandı. Genel kurula tele konferansla bağlanan genel başkan Ahmet Davutoğlu, Gebzeye verdikleri önemi vurgulayarak ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Davutoğlu çok arzu etmesine karşın genel merkezi açılış programına katılamadığını vurgulayarak ilk fırsatta ziyaretlerine geleceklerini söyledi. Kurucu ilçe başkanı Müslüm Osmanoğlu, olağanüstü koşullarda kurdukları teşkilatı, kısa sürede kongreye hazır hale getirdiklerini belirterek, “İlçe başkanı bulamaz dediler, yönetim kurulu oluşturamaz dediler. Ama içimizdeki inancı, hırsı unuttular. Biz Gebzede iktidar olmak için yola çıktık” diye konuştu.