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26 Tem 2020 - 14:36- Asayiş G: 26 Tem 2020 - 14:45

9 katlı binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem oldu sandı

Bursa'da 1999 depreminden önce inşa edilen 9 katlı binanın zemin kolonu patladı. Deprem olduğunu zannederek büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Patlayan kolon nedeniyle apartman boşaltılırken, vatandaşlar yakınlarında ve otellerde kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi’nde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta saat 20.00 sularında patlama sesi duyuldu. Oturdukları binada patlama sesi duyan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek büyük korku yaşayıp kendilerini can havliyle dışarıya attı. Dışarıya çıkan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mudanya Belediyesi'nin teknik ekipleri ile yaptıkları incelemede üç bloklu sitenin B Blok'unun köşedeki zemin katında bina kolonunun patladığını tespit etti. Bloktaki yaklaşık 70 kişi, binanın yıkılma tehlikesine karşı Pazartesi gününe kadar tedbiren tahliye edildi.

APARTMANIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Mudanya Belediye Başkan Vekili Servet Usta, olay yerine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Binada inceleme yapıldıktan sonra alınacak karara göre hareket edileceğini söyleyen Başkan Vekili Usta, Pazartesi gününe kadar binada giriş-çıkışlara da izin verilmeyeceğini kaydetti. Binada kalanların olması ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, blok içerisinde son kez yaptıkları kontrol ardından Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti. 21 daireli apartmanın giriş ve çıkışları bant çekilerek kapatıldı. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarına sığınırken, gidecek yeri olmayan 18 kişinin ikametleri ise Mudanya Kaymakamlığı'nın koordinesinde Mudanya Belediyesi'nce sağlandı.

"ŞU ANDA NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Patlama sesi gibi bir ses duyduklarını ve can havliyle apartmandan dışarıya çıktıklarını söyleyen apartman yöneticisi Emir Ali Göçmen, "Akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Deprem olmuş gibi avizeler patladı. Biz can havliyle dışarıya çıktık ve baktığımızda kolonun patladığını fark ettik. Belediye ekipleri test yaptı, pazartesi çıkacak raporlara göre binanın ne olacağına karar verilecek. Apartmanda 23 daire var yaklaşık 70 vatandaş yaşıyordu. 1999 depreminde apartman inşaat halindeydi. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık. Binayı boşalttık şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Pandemi süreciyle birlikte ekonomik zorluklar yaşamayan vatandaş yoktur. Bu nedenle Valilikten ve belediyelerden her türlü yardımın yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

26 Tem 2020 - 14:36 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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