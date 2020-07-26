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26 Tem 2020 - 14:49- Yaşam G: 26 Tem 2020 - 14:52

Çintimar’a veda yemeği

Adana’ya tayini çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar için Kocaeli Erzurumlular Vakfı tarafından veda yemeği düzenledi. Çintimar’a veda mesajını veren Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Erzurum kongresi ve Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili de mesaj verdi
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Uzun bir süredir Kocaeli’de İl Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan Muzaffer Çintimar, geçtiğimiz günlerde Adana’ya atanmıştı. İlimizde sadece spor camiasının değil, vatandaşların da büyük sevgi beslediği Çintimar için geçtiğimiz günlerde bir veda yemeği düzenlendi.

EKSİKSİZ KATILDILAR

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu, İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekli programla hemşehrileri olan Muzaffer Çintimar’a veda ettiler. Vakıf yönetimi ve mütevelli heyetinin eksiksiz katıldığı veda yemeğinde Erzurumluların saygı simalarından Ahmet Yağız ile Zekeriya Tiryaki de hazır bulundu.

MUZAFFER BEY BAŞARILI OLACAKTIR

Yemek sırasında konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Bir Erzurumlu bürokrat olarak Muzaffer Çintimar ile gurur duyuyorduk. Kendisinin Kocaeli’mize çok önemli hizmetleri oldu. Her ne kadar Muzaffer bey ile ayrılacak olsak da yeni görev yeri Adana’da en iyi hizmetlerle adından söz ettireceğine, Erzurumluya yakışan tavrını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

ERZURUM KONGRESİ

Önal konuşmasının devamında ise temmuz ayının kendileri açısından çok özel olduğunun da altını çizdi. Önal, “Biliyorsunuz, Türkiye’nin kurtuluş meşalesi 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da yakıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve bugünlere gelmesinde o kongrenin önemi büyüktür. Bu vesile ile büyük kongreye imza atan cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

AYASOFYA VAR OLMA SEBEPLERİMİZDENDİR

Ayrıca Türkiye’de artık zincirlerin kırıldığını da sözlerine ekleyen Önal şöyle konuştu: “Temmuz ayını bizim için ayrı kılan bir diğer husus ise Ayasofya ile ilgilidir. Türkiye artık zincirleri kırmıştır. Kabına sığmayan bir devlet ve millet, Ayasofya gibi bir mabedi yeniden bütünüyle, cami hüviyeti ile ibadete açarak büyük bir işe imza atmıştır. Bu kararı alanlardan Allah razı olsun. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bu milletin de var olma sebeplerinden biridir.”

ÇİNTİMAR TEŞEKKÜR ETTİ

Adana’ya atanan Muzaffer Çintimar da törende yaptığı konuşmasında, hemşehrilerinin böylesine bir ortamda kendisini uğurlamak istemesi nedeniyle duygusal anlar yaşadığını söyledi. Çintimar, “Yeni görev yerimizde de bir Erzurumluya yakışır işler ortaya koymaya çalışacağız. Sizlerin, bütün hemşehrilerin yüzünü eğecek bir iş içinde olmayacağım. Hepinize bu program dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

26 Tem 2020 - 14:49 - Yaşam

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