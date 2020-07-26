Kılıçdaroğlu’nun PM listesi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün kurultayın ilk gününde yeniden Genel Başkan seçildikten sonra PM'ye kendi listesinden girmesini istediği kişileri tek tek aradı. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun listesinin de 80 kişi olduğu ifade edildi.
CHP'nin bu kurultaya katılan toplam delege sayısı 1356. Delegeler, önlerine gelen çarşaf liste içinden 52 kişiyi seçecekler. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan 80 kişi de çarşaf listede görünecek.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İÇİN 50 ADAY
15 kişilik Yüksek Disiplin kurulu için toplam 50 kişi aday oldu. YDK için CHP'de gelenek, Genel Başkan tarafından oluşturulacak 15 kişilik listenin olduğu gibi kabul edilmesi, çizilmemesi.
Yine PM üyesi de sayılan ancak PM'ye Bilim Kültür platformundan giren üyeler için listeyi de Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu delegenin önüne Bilim-Kültür Platformu için 12 kişilik liste koyacak, delege bunlardan sekizini seçecek. CHP Parti Meclisi, çarşaf listeden gelen 52 kişi ile Bilim Kültür platformundan gelen sekiz kişinin toplamı olan 60 kişiden oluşacak.
ADAY SAYISI 500’Ü AŞTI AMA…
Bu sayı, hemen her kurultayında PM seçimine 500 kişiden fazla adayla giden CHP için yeni bir durum. Ancak bu duruma, CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle PM adayı olmak için 10 delegenin imzasının zorunlu olmasının neden olduğu ifade ediliyor. Kulislere yansıyanlara göre, PM için CHP'de aday olmak isteyenlerin sayısı yine 500'ü aştı ancak bunların yarısı gerekli 10 imzayı bulamadı.
KILIÇDAROĞLU’NUN LİSTESİNDE YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN BAZI İSİMLER ŞUNLAR:
Murat Emir
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Umut Akdoğan
Özgür Karabat
Zeynel Emre
Aysu Bankoğlu
Tahsin Tarhan
Ahmet Akın
Ulaş Karasu
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Ednan Arslan
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Nevaf Bilek
Hüseyin Yaşar
Ali Peri
Hasan Baltacı
Emre Yılmaz
Rahmi Aşkın Türeli
Fazlı Yurter Özcan
Gürsel Tekin
Cemal Canpolat
Ali Er
Deniz Demir
Ali Mahir Başarır
Yaşar Seyman
Necdet Saraç
Sevgi Kılıç
Burhan Saral
Gizem Özcan
Beyza Tekedar
Begüm Değer
Işık Öğütçü
Hüseyin Özkahraman
Mahfuz Yetüt
Ayça Taşkent
Şefik Ok
Oğuz Kaan Salıcı
Bülent Kuşoğlu
Muharrem Erkek
Faik Öztrak
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Gamze Akkuş İlgezdi
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Onursal Adıgüzel
Tuncay Özkan
Yıldırım Kaya
Orhan Sarıbal
Mehmet Akif Hamzaçebi
Tekin Bingöl
Ali Öztunç
Selin Sayek Böke
Gamze Taşçıer
Bülent Tezcan
Erdoğan Toprak
Candan Yüceer
Nuray Akçasoy
Esra Dirican
Bengisu Kadı
Doğan Koşar
Akkız Gizem Işıldak
Neslihan Hancıoğlu
Ahmet Kaya
Celal Çelik
Hakkı Süha Okay
Ebru Küçükaydın
Adnan Demirci
Ayfer Gültekin
Pınar Uzun
Devrim Barış Çelik
Yüksel Mansur Kılınç
Ömer Fethi Gürer
Hatice Güvensoy
Turan Aydoğan
Cem Kaan Parsak
Gizem Sunar
Gökan Zeybek
BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
Lale Karabıyık
Yunus Emre
Fethi Açıkel
Ayşe Eser Danışoğlu
Burhan Şenatalar
Yüksel Taşkın
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
Dr. Aylin Yaman
Prof. Örsan Kunter Öymen
Prof. Hüseyin Tarık Şengül
Onur Akın
Baran Seyhan
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Uğur Bayraktutan
Sezgin Kaya
Cem Artantaş
Süleyman Bülbül
Gülsüm Filorinalı
Bülent Maraklı
Ahmet Örsen Özsoy
Mahir Polat
Mustafa Serdar Soydan
Garip Erdoğan
Bülent Yücetürk
Saniye Gül Barut
Doğuşcan Aygün
Yiğit Acar
Gülşah Deniz Atalar
CHP kurultaylarında parti meclisi için pek çok isim kulislere yansısa da nihai anahtar liste henüz resmiyet kazanmış değil.
CHP Parti Meclisi’ne girmek için aday olanların tam listesi ise şöyle:
Bülent Ali Mahzuni
Nihat Arda Mercan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Aylin Nazlıaka
Kalender Nergiz
Şefik Ok
Hakkı Suha Okay
Mehmet Otağ
Işık Öğütçü
Dürdane Öz
Durdu Özbolat
Kübra Özcan
Fazlı Yurter Özcan
Gizem Özcan
Hülya Özgü
Hüseyin Özkahraman
A.Tuncay Özkan
Aydın Ataman Özkorkmaz
Nizamettin Özseven
Faik Öztrak
Ali Öztunç
Ahmet Necdet Pamir
Cem Kaan Parsak
Haluk Pekşen
Ali Peri
Oğuz Kaan Salıcı
Necdet Saraç
Burhan Saral
Müslim Sarı
Orhan Sarıbal
Aylin Sarıtaş
Atila Sarp
Selin Sayek Böke
Muzaffer Sayın
Ayşen Serbest
Leyla Serin Kırık
Yaşar Seyman
Canan Sezenler
Çetin Soysal
Gizem Sunar
Nuri Şahin
Ali Şeker
Salim Şen
Vedat Şenol
Berhan Şimşek
Aşur Tağluk
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Turhan Tantoğlu
Tahsin Tarhan
Gamze Taşcıer
Ayça Taşkent
Beyza Tekedar
Gürsel Tekin
Bülent Tezcan
Erdoğan Toprak
Seyit Torun
Ehlinaz Torun Kayabaşı
Evrim Kamil Tuncel
Mehmet Tüm
Rahmi Aşkın Türeli
Nurgül Uçar Aktuğ
Gaye Usluer
Mehmet Salih Usta
Ahmet Hakan Uyanık
Hasan Efe Uyar
Erdem Uyğur
Pınar Uzun
İsmail Ünal
Orçun Göcek Yağmurlu
Ayhan Erdinç Yalçınkaya
Mustafa Yalçınkaya
Mert Yapıcı
Koza Yardımcı
Hüseyin Yaşar
Gülay Yedekci
Mahfuz Yetüt
Hasan Yıldız
Bilal Yılmaz
Necati Yılmaz
Cengiz Yılmaz
Şengül Yılmaz
Emre Yılmaz
Candan Yüceer
Gökan Zeybek
Mustafa Adıgüzel
Onursal Adıgüzel
Bedri Ağaç
Veli Ağbaba
Metin Ağırman
Hakkı Akalın
Süreyya Akar
Murat Akbaş
Mehmet Nuri Akbulut
Nuray Akçasoy
Umut Akdoğan
Hicran Akgün Ceylan
Ahmet Akın
Zekeriya Akıncı
Kemal Akkurt
Gamze Akkuş İlgezdi
Eren Aksoyoğlu
Erdal Aksünger
Ömer Nedret Akşit
Figen Albuga Çalıkuşu
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Emre Altay
Yusuf Batuhan Altun
Mehmet Emin Altunses
Ednan Arslan
Nesrin Avlunyalı
Ömer Lütfü Avşar
Erbil Aydınlık
Hüseyin Emre Aydoğan
Turan Aydoğan
Menekşe Aydoğdu
Hakkı Aydos
Esin Balıbek
Murat Balkış
Hasan Baltacı
Aysu Bankoğlu
Ali Mahir Başarır
Sevinç Başpınar
Yılmaz Baydar
Tacettin Bayır
Seyfullah Beysülen
Gülizar Biçer Karaca
Nevaf Bilek
Kazım Bilgen
Tekin Bingöl
Mustafa Hüsnü Bozkurt
Şule Bucak
Vural Budak
Duran Bülbül
Gürkan Canol
Cemal Canpolat
Onur Cingil
Mehmet Burak Cop
Mustafa Erdi Çakır
Mehmet Ali Çelebi
Hikmet Çelik
Celal Çelik
Devrim Barış Çelik
Ahmet Ünal Çeviköz
Şahmar Dalmış
Begüm Değer
Deniz Demir
Adnan Demirci
Semra Dinçer
Esra Dirican
Turhan Doğu
Özlem Durdağı Dokuyucu
Nevzat Efe
Akif Ekici
Murat Emir
Zeynel Emre
Ferhat Epözdemir
Ali Er
Yusuf Erciyas
Eren Erdem
Hüsniye Erdoğan
Yaşar Erdoğdu
Aykut Erdoğdu
Yusuf Ergüven
Muharrem Erkek
Nevra Eroğlu
Gürsel Erol
Erol Evcimen
Önder Genç
Fatma Genç
Ayşe Alkım Gökçe
Gökçe Gökçen
Altınay Görmüş
Mehmet Ali Görür
Ayfer Gültekin
Mustafa Gültekin
Gökhan Günaydın
Hüseyin Günveren
Ömer Fethi Gürer
Celal Güven
Hatice Güvensoy
Kasım Güzel
Yunus Emre Halatoğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Neslihan Hancıoğlu
Akkız Gizem Işıldak
Turhan İçli
Barış İşbilen
Mahmut Kaçan
Bengisu Kadı
İmam Kaloğlu
Özgür Karabat
Rufay Karahan
Niyazi Karakurt
Atılım Karakuş
Hikmet Karakuş
Özcan Karakuş Erdoğan
Çağdaş Karaküçük
Ulaş Karasu
Yusuf Karataş
Atilla Kart
Ahmet Kaya
Yıldırım Kaya
Metin Kaya
Kenan Kayış
Mustafa Keleş
Sevda Keskin Akman
Demet Kılıç
Cevahir Kılıç
Sevgi Kılıç
Yüksel Mansur Kılınç
Mustafa Tevfik Kızgınkaya
Nedim Koçak
Doğan Koşar
Ümran Köksüz
Ali Kemal Kumkumoğlu
Mustafa Mert Kurt
Ömer Kurtaş
Haydar Kurtcu
Güler Kurtulmuş
Fatma Kurtuluş
Bülent Kuşoğlu
Ebru Küçükaydın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.