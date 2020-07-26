Kılıçdaroğlu’nun PM listesi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün kurultayın ilk gününde yeniden Genel Başkan seçildikten sonra PM'ye kendi listesinden girmesini istediği kişileri tek tek aradı. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun listesinin de 80 kişi olduğu ifade edildi.

CHP'nin bu kurultaya katılan toplam delege sayısı 1356. Delegeler, önlerine gelen çarşaf liste içinden 52 kişiyi seçecekler. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan 80 kişi de çarşaf listede görünecek.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İÇİN 50 ADAY

15 kişilik Yüksek Disiplin kurulu için toplam 50 kişi aday oldu. YDK için CHP'de gelenek, Genel Başkan tarafından oluşturulacak 15 kişilik listenin olduğu gibi kabul edilmesi, çizilmemesi.

Yine PM üyesi de sayılan ancak PM'ye Bilim Kültür platformundan giren üyeler için listeyi de Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu delegenin önüne Bilim-Kültür Platformu için 12 kişilik liste koyacak, delege bunlardan sekizini seçecek. CHP Parti Meclisi, çarşaf listeden gelen 52 kişi ile Bilim Kültür platformundan gelen sekiz kişinin toplamı olan 60 kişiden oluşacak.

ADAY SAYISI 500’Ü AŞTI AMA…

Bu sayı, hemen her kurultayında PM seçimine 500 kişiden fazla adayla giden CHP için yeni bir durum. Ancak bu duruma, CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle PM adayı olmak için 10 delegenin imzasının zorunlu olmasının neden olduğu ifade ediliyor. Kulislere yansıyanlara göre, PM için CHP'de aday olmak isteyenlerin sayısı yine 500'ü aştı ancak bunların yarısı gerekli 10 imzayı bulamadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN LİSTESİNDE YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN BAZI İSİMLER ŞUNLAR:

Murat Emir

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Umut Akdoğan

Özgür Karabat

Zeynel Emre

Aysu Bankoğlu

Tahsin Tarhan

Ahmet Akın

Ulaş Karasu

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Ednan Arslan

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Nevaf Bilek

Hüseyin Yaşar

Ali Peri

Hasan Baltacı

Emre Yılmaz

Rahmi Aşkın Türeli

Fazlı Yurter Özcan

Gürsel Tekin

Cemal Canpolat

Ali Er

Deniz Demir

Ali Mahir Başarır

Yaşar Seyman

Necdet Saraç

Sevgi Kılıç

Burhan Saral

Gizem Özcan

Beyza Tekedar

Begüm Değer

Işık Öğütçü

Hüseyin Özkahraman

Mahfuz Yetüt

Ayça Taşkent

Şefik Ok

Oğuz Kaan Salıcı

Bülent Kuşoğlu

Muharrem Erkek

Faik Öztrak

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Gamze Akkuş İlgezdi

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Aykut Erdoğdu

Ahmet Ünal Çeviköz

Onursal Adıgüzel

Tuncay Özkan

Yıldırım Kaya

Orhan Sarıbal

Mehmet Akif Hamzaçebi

Tekin Bingöl

Ali Öztunç

Selin Sayek Böke

Gamze Taşçıer

Bülent Tezcan

Erdoğan Toprak

Candan Yüceer

Nuray Akçasoy

Esra Dirican

Bengisu Kadı

Doğan Koşar

Akkız Gizem Işıldak

Neslihan Hancıoğlu

Ahmet Kaya

Celal Çelik

Hakkı Süha Okay

Ebru Küçükaydın

Adnan Demirci

Ayfer Gültekin

Pınar Uzun

Devrim Barış Çelik

Yüksel Mansur Kılınç

Ömer Fethi Gürer

Hatice Güvensoy

Turan Aydoğan

Cem Kaan Parsak

Gizem Sunar

Gökan Zeybek

BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

Lale Karabıyık

Yunus Emre

Fethi Açıkel

Ayşe Eser Danışoğlu

Burhan Şenatalar

Yüksel Taşkın

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

Dr. Aylin Yaman

Prof. Örsan Kunter Öymen

Prof. Hüseyin Tarık Şengül

Onur Akın

Baran Seyhan

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Uğur Bayraktutan

Sezgin Kaya

Cem Artantaş

Süleyman Bülbül

Gülsüm Filorinalı

Bülent Maraklı

Ahmet Örsen Özsoy

Mahir Polat

Mustafa Serdar Soydan

Garip Erdoğan

Bülent Yücetürk

Saniye Gül Barut

Doğuşcan Aygün

Yiğit Acar

Gülşah Deniz Atalar

CHP kurultaylarında parti meclisi için pek çok isim kulislere yansısa da nihai anahtar liste henüz resmiyet kazanmış değil.

CHP Parti Meclisi’ne girmek için aday olanların tam listesi ise şöyle:

Bülent Ali Mahzuni

Nihat Arda Mercan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Aylin Nazlıaka

Kalender Nergiz

Şefik Ok

Hakkı Suha Okay

Mehmet Otağ

Işık Öğütçü

Dürdane Öz

Durdu Özbolat

Kübra Özcan

Fazlı Yurter Özcan

Gizem Özcan

Hülya Özgü

Hüseyin Özkahraman

A.Tuncay Özkan

Aydın Ataman Özkorkmaz

Nizamettin Özseven

Faik Öztrak

Ali Öztunç

Ahmet Necdet Pamir

Cem Kaan Parsak

Haluk Pekşen

Ali Peri

Oğuz Kaan Salıcı

Necdet Saraç

Burhan Saral

Müslim Sarı

Orhan Sarıbal

Aylin Sarıtaş

Atila Sarp

Selin Sayek Böke

Muzaffer Sayın

Ayşen Serbest

Leyla Serin Kırık

Yaşar Seyman

Canan Sezenler

Çetin Soysal

Gizem Sunar

Nuri Şahin

Ali Şeker

Salim Şen

Vedat Şenol

Berhan Şimşek

Aşur Tağluk

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Turhan Tantoğlu

Tahsin Tarhan

Gamze Taşcıer

Ayça Taşkent

Beyza Tekedar

Gürsel Tekin

Bülent Tezcan

Erdoğan Toprak

Seyit Torun

Ehlinaz Torun Kayabaşı

Evrim Kamil Tuncel

Mehmet Tüm

Rahmi Aşkın Türeli

Nurgül Uçar Aktuğ

Gaye Usluer

Mehmet Salih Usta

Ahmet Hakan Uyanık

Hasan Efe Uyar

Erdem Uyğur

Pınar Uzun

İsmail Ünal

Orçun Göcek Yağmurlu

Ayhan Erdinç Yalçınkaya

Mustafa Yalçınkaya

Mert Yapıcı

Koza Yardımcı

Hüseyin Yaşar

Gülay Yedekci

Mahfuz Yetüt

Hasan Yıldız

Bilal Yılmaz

Necati Yılmaz

Cengiz Yılmaz

Şengül Yılmaz

Emre Yılmaz

Candan Yüceer

Gökan Zeybek

Mustafa Adıgüzel

Onursal Adıgüzel

Bedri Ağaç

Veli Ağbaba

Metin Ağırman

Hakkı Akalın

Süreyya Akar

Murat Akbaş

Mehmet Nuri Akbulut

Nuray Akçasoy

Umut Akdoğan

Hicran Akgün Ceylan

Ahmet Akın

Zekeriya Akıncı

Kemal Akkurt

Gamze Akkuş İlgezdi

Eren Aksoyoğlu

Erdal Aksünger

Ömer Nedret Akşit

Figen Albuga Çalıkuşu

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Emre Altay

Yusuf Batuhan Altun

Mehmet Emin Altunses

Ednan Arslan

Nesrin Avlunyalı

Ömer Lütfü Avşar

Erbil Aydınlık

Hüseyin Emre Aydoğan

Turan Aydoğan

Menekşe Aydoğdu

Hakkı Aydos

Esin Balıbek

Murat Balkış

Hasan Baltacı

Aysu Bankoğlu

Ali Mahir Başarır

Sevinç Başpınar

Yılmaz Baydar

Tacettin Bayır

Seyfullah Beysülen

Gülizar Biçer Karaca

Nevaf Bilek

Kazım Bilgen

Tekin Bingöl

Mustafa Hüsnü Bozkurt

Şule Bucak

Vural Budak

Duran Bülbül

Gürkan Canol

Cemal Canpolat

Onur Cingil

Mehmet Burak Cop

Mustafa Erdi Çakır

Mehmet Ali Çelebi

Hikmet Çelik

Celal Çelik

Devrim Barış Çelik

Ahmet Ünal Çeviköz

Şahmar Dalmış

Begüm Değer

Deniz Demir

Adnan Demirci

Semra Dinçer

Esra Dirican

Turhan Doğu

Özlem Durdağı Dokuyucu

Nevzat Efe

Akif Ekici

Murat Emir

Zeynel Emre

Ferhat Epözdemir

Ali Er

Yusuf Erciyas

Eren Erdem

Hüsniye Erdoğan

Yaşar Erdoğdu

Aykut Erdoğdu

Yusuf Ergüven

Muharrem Erkek

Nevra Eroğlu

Gürsel Erol

Erol Evcimen

Önder Genç

Fatma Genç

Ayşe Alkım Gökçe

Gökçe Gökçen

Altınay Görmüş

Mehmet Ali Görür

Ayfer Gültekin

Mustafa Gültekin

Gökhan Günaydın

Hüseyin Günveren

Ömer Fethi Gürer

Celal Güven

Hatice Güvensoy

Kasım Güzel

Yunus Emre Halatoğlu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Neslihan Hancıoğlu

Akkız Gizem Işıldak

Turhan İçli

Barış İşbilen

Mahmut Kaçan

Bengisu Kadı

İmam Kaloğlu

Özgür Karabat

Rufay Karahan

Niyazi Karakurt

Atılım Karakuş

Hikmet Karakuş

Özcan Karakuş Erdoğan

Çağdaş Karaküçük

Ulaş Karasu

Yusuf Karataş

Atilla Kart

Ahmet Kaya

Yıldırım Kaya

Metin Kaya

Kenan Kayış

Mustafa Keleş

Sevda Keskin Akman

Demet Kılıç

Cevahir Kılıç

Sevgi Kılıç

Yüksel Mansur Kılınç

Mustafa Tevfik Kızgınkaya

Nedim Koçak

Doğan Koşar

Ümran Köksüz

Ali Kemal Kumkumoğlu

Mustafa Mert Kurt

Ömer Kurtaş

Haydar Kurtcu

Güler Kurtulmuş

Fatma Kurtuluş

Bülent Kuşoğlu

Ebru Küçükaydın