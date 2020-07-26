Balıkhan’da satışlar iyi

Balıkhan esnafı, balık sezonunda olamamalarına rağmen satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Esnaf balıklarının her daim taze olduğunu belirtti. Tezgahlarda hamsinin fiyatının geçen haftaya oranla 15 TL arttığı görüldü. Buna rağmen vatandaşların yaz mevsiminde balık yemekten kaçınmadığını söyleyen esnaflar, turna mezgitinin fiyatınında yarı yarıya düştüğünü belirtti. Hakiki Uskumru ise tezgahlarda yerini almaya başladı.
BEYAZ ET KORONAVİRÜSE İYİ GELİR
Ege Denizi’ndeki avlanma yasağı 15 Temmuz’da kalkmıştı.Bu durum fiyatları biraz olsun düşürmüştü. Marmara Denizi’ndeki avlanma sezonun açılacağı döneme kadar fiyatlardaki dalgalanmanın devam edeceğini söyleyen esnaflar, 1 Eylül’den sonra tezgahlardaki fiyatların daha uygun duruma geleceğini söylediler. Balıkhan esnafı, vatandaşlarımız bayramda kırmızı ete fazla yönelmesinler. Kırmızı et zararlıdır. Beyaz et hastalıklara ve koronovirüse iyi gelir dediler.
Tezgahlardaki balık fiyatları şu şekilde;
İstavrit: Kilosu 40 TL
Sardalya: Kilosu 30 TL
Turna Mezgit: Kilosu 50 TL
Levrek: Kilosu 45 TL
Karides: Kilosu 40 TL
Yerli Somon: Kilosu 35 TL
Hakiki Uskumru: Kilosu 50 TL
Hamsi: Kilosu 50 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
esnaf - nerde bu fıyatlar 2 gun once ıstavrıt 100 tl hamsı 70 turna 100 du
İzmit Li - Hayret ilk defa üst geçit diye zırlamamışlar. Ve ne olursa olsun kilosu 50 liraya mevsimi olmayan hamsi alacak adam mı var İzmit'te??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.