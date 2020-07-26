Balıkhan’da satışlar iyi

Balıkhan esnafı, balık sezonunda olamamalarına rağmen satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Esnaf balıklarının her daim taze olduğunu belirtti. Tezgahlarda hamsinin fiyatının geçen haftaya oranla 15 TL arttığı görüldü. Buna rağmen vatandaşların yaz mevsiminde balık yemekten kaçınmadığını söyleyen esnaflar, turna mezgitinin fiyatınında yarı yarıya düştüğünü belirtti. Hakiki Uskumru ise tezgahlarda yerini almaya başladı.

BEYAZ ET KORONAVİRÜSE İYİ GELİR

Ege Denizi’ndeki avlanma yasağı 15 Temmuz’da kalkmıştı.Bu durum fiyatları biraz olsun düşürmüştü. Marmara Denizi’ndeki avlanma sezonun açılacağı döneme kadar fiyatlardaki dalgalanmanın devam edeceğini söyleyen esnaflar, 1 Eylül’den sonra tezgahlardaki fiyatların daha uygun duruma geleceğini söylediler. Balıkhan esnafı, vatandaşlarımız bayramda kırmızı ete fazla yönelmesinler. Kırmızı et zararlıdır. Beyaz et hastalıklara ve koronovirüse iyi gelir dediler.

Tezgahlardaki balık fiyatları şu şekilde;

İstavrit: Kilosu 40 TL

Sardalya: Kilosu 30 TL

Turna Mezgit: Kilosu 50 TL

Levrek: Kilosu 45 TL

Karides: Kilosu 40 TL

Yerli Somon: Kilosu 35 TL

Hakiki Uskumru: Kilosu 50 TL

Hamsi: Kilosu 50 TL

Doğanay YILMAZ