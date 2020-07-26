CHP Kocaeli’den adaylarına kurultayda tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, partinin 37. Olağan Genel Kurultayı’nın 2. Gününde Parti Meclisi ve Bilim Kurulu adayları için tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Doç. Dr. Ehlinaz Torun parti meclisi üyeliği için Doç. Dr. Ömer Kurttaş ise Bilim Kurulu üyeliği için adaylığını Kocaeli İl Örgütü’nden açıklayan isimler arasındaydı.

SANDIKTA TAM DESTEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Parti Meclisi üyesi Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de aralarında bulunduğu CHP Kocaeli İl Kurultay Delegeleri, örgütün adaylarına tam destek verdi. Kurultay sürecinde ve öncesinde adayları Parti Meclisi’ne ve Bilim Kurulu üyeliğine taşımak için çalışan CHP Kocaeli İl Örgütü, oy kullanma sürecinde kendi adaylarına destek verecek.