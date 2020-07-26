Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri

Kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerektiğini belirten Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler, “Her zaman olduğu gibi bayramda da üç ana öğün yapın, etlerinizi kısık ateşte, yağ ilave etmeden ve uzun sürede pişirin” önerisinde bulundu.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kurban Bayramı’nda yanlış beslenmeden kaynaklı rahatsızlıkların yaşanmaması için pişirme tekniklerinden porsiyon kontrolüne, hijyenden saklama koşullarına kadar birçok konuda özen göstermek ve dengeli beslenme düzenini sürdürmek gerekiyor. Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler, her zaman olduğu gibi bayramda da üç ana öğün şeklinde beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Et tüketiminin çok fazla arttığı Kurban Bayramı’nda sadece ana yemeklerde değil bayram ziyaretlerindeki ikramlarda da mümkün olduğunca hafif yemeklerin tüketilmesi ile porsiyon kontrolü sağlanmalı. Sıcakların yoğunlaştığı, COVID-19 salgının devam ettiğini de hatırlayacak olursak, su tüketimi çok önemli. Su tüketimimize belki de her zaman olduğundan daha fazla dikkat ederek en 6-10 bardak su tüketmeliyiz. Bayram ziyaretlerindeki ikram tabaklarına dikkat etmeliyiz. Mümkünse ev sahibinden ikram edilen miktarın azaltılması yönünde istekte bulunmak iyi olacaktır” dedi.

En sık yapılan yanlış: Kahvaltıda et tüketmek

Kurban etlerini kesildikten hemen sonra, hatta sabah kahvaltısında tüketmenin bayramda en sık yapılan yanlışlardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Besler, “Kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerekiyor. Taze et daha sert olduğu için hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Taze kurban etleri tüketilecekse pişirmeye çok dikkat etmek, etleri ilave yağ kullanmadan, kısık ateşte ve uzun sürede pişirmek önemli” diye konuştu.

Porsiyon kontrolüne dikkat

Prof. Besler, şöyle devam etti: “Bayramda aşırı miktarda et tüketimine bağlı olarak gereğinden fazla protein ve yağ alımı gerçekleşiyor. Buna ek olarak pişirme esnasında eklenen yağ sağlık açısından olumsuz etki gösterebiliyor. Bu nedenle porsiyon kontrolü, dikkat edilmesi gerekenlerin başında geliyor. Fazla et tüketiminden kaynaklanan sindirim sistemi sorunları yaşamamak için de sabahları yumurta, peynir, domates, yeşillik ve tam tahıllı ekmek gibi sindirimi göreceli olarak daha kolay besinleri tüketmek gerekiyor. Kızartma ve mangal yerine yağsız tava, fırın ya da sulu pişirme tekniklerini kullanmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Yine iyi ve doğru yöntemlerle pişirilmiş kurban etlerini yanında yeşil salata ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler sağlıklı bir seçim olacaktır.”

Hareketli yaşam çok önemli

Prof. Besler aynı zamanda hareketin önemine de dikkat çekti ve “sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin yanında hareketli yaşam da çok önemli. COVID-19 gerçeği nedeniyle maalesef hareketli yaşamdan çok uzaklaşıldı. Özellikle ileri yaşlarda, evlere daha çok bağımlı hale gelen bireylerin mutlaka ev ortamında olabildiğince hareketli olmaları sağlığın korunmasında çok önemli,” dedi.