Körfez’e yeni alt yapı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve İSU Körfez Şube Müdürü Alper Engin ile birlikte Güney Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde İSU tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi. “Önümüzdeki süreçte tüm kentin alt yapısı yenilenecek” diyen Başkan Şener Söğüt, “40 yıla yaklaşan eski bir altyapımız vardı. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek için çalışmalar başladı” dedi.

HEPSİ YENİLENİYOR

Altyapının yenilenmesi noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İSU yetkililerine teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, “37.2 km içme suyu, 31 km kanalizasyon, 8.1 km yağmur suyu hattı yenileniyor. En kısa süre içerisinde de bu çalışmaları tamamlamak adına arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Hedefimiz, alt yapısı yenilenmeyen mahallenin kalmaması.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalar ile evimizden akan su daha sağlıklı olacak. Kayıp kaçak oranımız azalacak. Özellikle kanalizasyon hatlarından ve yağmur suyu hatlarından dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları da ortadan kaldırmış olacağız. 400 milyon liralık bir yatırım hayata geçiriliyor. Tabiki sıkıntılı olacak ama bittiğinde alt yapısı ve üst yapısı ile tamamlanmış bir Körfez olacak” dedi.