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26 Tem 2020 - 16:24- Gündem G: 26 Tem 2020 - 16:25

Çiler: Korona yeni kavramlar öğretti

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın bayramında bölge basınıyla bir araya geldi. Çiler toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.
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Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gazetecilik ve Basın bayramında Gebze bölgesinde bulunan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Çiler, Gebze Ticaret Odası’nın hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

YENİ KAVRAMLAR

Pandemi sürecine değinen Başkan Nail Çiler, “Covid 19 gibi zorlu dönemden geçiyoruz. Herkesin yaşantısı değişti. Bu dönem basın fedakarca çalıştı. Bizde basından aldığımız haberlerle bu süreçte ayakta durmaya çalıştık. Dünyayı etkisi altına alan bu virüs yaşantımızı değiştirdi. Hiç düşünmediğimiz zorluklara alışmaya çalıştık. Evde ki ve dışarıda ki yaşam bir çırpıda değişti. Evlerde kaldık ama içinde bulunduğumuz süreç bize yeni kavramlar, yeni meslekler, yeni nesil iş kollarını öğretti. Her ne kadar piyasalar durgun olsa da bu yeni iş kolları hayatımıza giriverdi. Teknoloji hayatımızın değişilmez parçası oldu.  Dijital dönüşüm uzun süredir oda olarak üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bundan sonra temasız ticaret dediğimiz yeni kavramla tanıştık ”dedi. 

HİZMET BELGESİ ALDIK

Başkan Çiler, “GTO 365 Oda ve Borsa arasında, ilk Covid-19 güvenli hizmet belgesini alan ilk odalardan birisi oldu. Bu belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz. Bu yetmez GTO’ya, akıllı Oda sistemine geçen bir Ticaret Odası durumundayız. Ankara Ticaret Odası ve Muğla Sanayi ve Ticaret odası ile bu uygulamaya pilot Oda olduk. İSO 500’de Gebze’den 59 firma yer aldı, Kocaeli’den toplam 79 kuruluş yer aldı. Bu firmaları istihdama katkılarından dolayı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

26 Tem 2020 - 16:24 - Gündem

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