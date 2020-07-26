Azerbaycan Derneği’nden Ermenilere sert tepki

Rus güçlerini arkasına alarak Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınamak amacıyla Abdullah Salar'ın başkanlığını yapmış olduğu Körfez Azerbaycan Kültür Derneği'nde bir araya gelen AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Sayıcı, Gazeteci-Yazar Ülkü Ocakları Kıbrıs Eski Başkanı Selçuk Düzgün ve çok sayıda katılımcı basın açıklaması gerçekleştirdi.

“AZERBAYCAN BİR TÜRK YURDUDUR”

Dernek Başkanı Abdullah Salar, yapılan basın açıklamamasına bütün siyasi partileri davet ettiklerini ancak AKP ile MHP'nin bu basın açıklamasına katıldığını belirterek, "Ermeniler Rus güçlerini arkasına alarak yine Türk Yurdu olan Azerbaycan'a saldırdılar. Bu saldırıyı kınıyorum. Azerbaycan'ın yanında yer alacağını belirten hükümetimize teşekkür ediyorum. Bu gün bizi yalnız bırakmayan AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarına ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Azerbaycan bir Türk yurdudur; öyle de kalacaktır” dedi.

“BUNLAR SIRADAN ŞEYLER DEĞİL”

Salar’ın ardından konuşan MHP İlçe Bakanı Zeki Gürsu, PKK'nın bir ermeni temsilcisi olduğunu vurgulayarak, “Hem PKK'nın hem de Ermenilerin bayraklarında sarı kırmızı yeşil var. Bunlar sıradan bir şey değil. PKK hiç bir zaman Kürtlerin temsilcisi olmamıştır; onlar Ermenilerin temsilcisidir. Azerbaycan bir Türk Yurdudur. Biz dünyanın her neresinde olursa olsun Türk'ün sevdalısıyız. Bize bu Türk sevdasını aşılayan başbuğumuz rahmetli Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bütün dünya bilmeli ki, Azerbaycan yalnız değildir. Türkün Türk'ten başka dostu da yoktur." dedi.

“ARTIK ÜLKEMİZ VARDIR”

Gürsu’nun ardından konuşan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ise, Ermenilerin yaptığı saldırıyı kınayarak, “Biz Türkiye olarak Azerbaycan ile kardeş ülkeyiz. Bu güne kadar beraber olduk; bundan sonra da beraber olacağız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikten sonra hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Hakk'ın batıla galip geldiğinin en büyük örneği bu gün açılan Ayasofya Cami'si olmuştur. Unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde oynanan oyunlar ve yapılacak planlarda artık ülkemiz vardır; kimse Türkiye'yi yok sayamayacaktır” dedi.

SEBEP AYASOFYA MI?

Kıbrıs Ülkü Ocakları Kurucu eski Başkanı olan Selçuk Düzgün ise Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasının sıradan bir günde olmadığını, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile birlikte bu saldırının gerçekleştiğini belirtti ve katılımcılara Azerbaycan topraklarında oynanmak istenen oyunları anlatarak geniş bilgi sundu.