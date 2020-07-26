Gölcük’ün millet bahçesi 18 Ağustos’ta

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen’in de yer aldığı programda Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener, Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu’na da nezaket ziyaretinde bulunmasının yanı sıra esnaf ile de bir araya geldi.

TÜM ÖNERİLERE AÇIĞIZ VURGUSU

Büyükakın, kentin gelişimi ve kalkınması için tüm önerilere açık olduklarını ziyaretlerde özellikle vurguladı. Sosyal Belediyecilik açısından çok önemli adımlar attıklarını da dile getiren Büyükakın, küresel Pandemiden yeni normalleşme sürecine kadar sosyal hayatın canlanması için kent genelinde birçok hizmetin ve faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi. COVİD-19 nedeniyle işlerinde en çok etkilenen sektörlere destek olduklarını dile getiren Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle gerçekleştirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbirlerin önemine de değindi.

“ESER ÜRETME ÇABASINDAYIZ”

Ülkenin ve kentin pandemi sürecinin yeni normalleşme süreciyle birlikte ekonomik canlanmanın yaşanmasının altı çizilen ziyaretlerde, Türk­iye’nin­ise ekonomisinin güçlü̈ sacayaklarından b­iri­ olan düşük kamu borç stoku oranı i­le di­ğer tüm ülkeler sıralamasında dördüncü olmasının büyük bir kazanım olduğu da ifade edildi. Büyükakın yaptığı konuşmada, “Gönüllere bir taraftan dokunurken ve orada kalmak için gayret gösterirken diğer bir taraftan da eser üretme çabasındayız. Milletimiz hizmet ve icraat bekler. Bu beklentiye cevap vermenin gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde dokuz millet bahçesi yapılacak. Bunlardan bir tanesi de Gölcük ilçemizde yer almaktadır. Daha önceleri de ifade ettiğimiz gibi bu millet bahçeleri bittiği zaman yaklaşık 2 buçuk milyon karelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. Kocaeli’nde yedi millet bahçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kalan iki tanesini de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız” şeklinde konuştu.

TARİH VERDİ

Gölcük’te yapılacak Millet Bahçesi’nin 18 Ağustos’ta ihale edileceğini ve çalışmalara başlanacağının da vurgulandığı birlikteliklerde, Kocaeli’nin daha yaşanabilir olması için devletin tüm kurumları ve Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun bir tempoda çalıştığı dile getirildi.