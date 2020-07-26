BBP Gölcük idam istiyor

Büyük Birlik Partisi Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar düzenlediği basın toplantısında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Katledilen Pınar Gültekin hakkında konuşan Akpınar, “Kadın ve çocuklara tecavüz edip onları vahşice öldürenlerle teröristlere idam cezası getirilmesi şarttır. Bir an önce hep birlikte bir çare bulunması gerektiğini düşünüyoruz. En son Pınar Gültekin’in nasıl öldürüldüğünü dinledik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Bunları yapana ne yapacaksınız siz? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki. Türkiye’nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz” ifadelerinde bulundu.

“İLLA ISIRMASI MI LAZIM"

Değirmendere, Piyalepaşa, Kavaklı ve Şirinköy TOKİ konutlarındaki ikamet eden vatandaşlarımızın bizlere aktardıkları bilgilere göre özellikle gece ve sabah erken saatlerde sürü halinde gezen köpekler yüzünden artık evlerinden çıkamadıklarını dile getiriyorlar. Büyükşehir’in barınağına koyulamıyorsa bu hayvanlar, o zaman ilçemizde gerekirse barınak yapılıp oraya toplanması gerekiyor. İlla bir vatandaşımızı ısırıp çoluk çocuğumuza zarar vermesi mi lazım? Hayvansever arkadaşlarımızı ve derneklerimizi öncülük yapıp duruma el atmalarını belediyemizle oturup konunun çözümü için gereken adımları bir an evvel atmalarını rica ediyoruz. Bizler de üzerimize düşen her neyse seve seve yapmaya hazır olduğumuzu bildiririm’ dedi.

“İSTANBUL’UN İKİNCİ FETHİDİR”

Ayasofya’nın cami olarak açılması tarihi bir karardır. Hiçbir bahane üretmeden, o gün Ayasofya’da omuz omuza olmanın tam zamanıdır. İstanbul’un ikinci fethidir adeta.” dedi. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de Akpınar, “Bize göre bu düzenlemede sansür diyeceğimiz bir şey yok.” değerlendirmesinde bulundu. Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü ile ilgili de konuşan Akpınar, “Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Erzurum Kongresi’nin tüm üyelerini de rahmete anıyorum.” Dedi