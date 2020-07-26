“Büyük memnuniyet ve rahatsızlık duyuyoruz”

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından başkan yardımcılıkları tanımlarının yeniden düzenlenmesi sonrasında, teşkilatlar arası uyumu sağlamak maksadı ile ilçe başkanlık divanında düzenleme yapan Kartepe İlçe Teşkilatı'nın yeni dönem deki ilk Başkanlık Divanı Toplantısı, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’in başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirildi. Divan Kurulunda görev alan Yöneticilere, yeni görev tanımları ile ilgili kısaca brifing verilen toplantıda, güncel konulara da değinildi.

“RAHATSIZ OLMAKTAYIZ”

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, "Türk-İslam aleminin kutlu fethinin sembolü olan Ayasofya Camii'nin tamamen ibadete açılmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Lakin aynı zamanda siyasete alet ediliyor olmasından da aynı derecede rahatsız olmaktayız. Biz İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı olarak İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a da, sonrasında İstanbul'u 5 senelik İngiliz esaretinden kurtaran ve Ayasofya Camii Kebirini tescilleyip tapulayarak Türk-İslam alemine hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e de, Yargıtay'ın aldığı karar öncesi Ayasofya’nın ibadete açılması için başvuruyu yapan İYİ Partili büyüklerimize ve kararı alan Yargıtay üyelerimize de ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Cuma hutbesin de Diyanet İşleri Başkanının yaptığı konuşma ile ilgilide suizanda bulunmadan önce ivedilikle açıklama bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“SON BULMAYACAK”

Ayrıca katılımcılar kadına karşı şiddet ile ilgili olarak, “Pınar Gültekin cinayeti bize gösterdi ki, cezaların dozu arttırılmadığı, önlemler ivedilikle alınmadığı sürece bu şiddet son bulmayacaktır. Lakin bilinmelidir ki kadına karşı uygulanan mobbing, psikolojik baskı veya ekonomik zorlamalarda, şiddetin farklı şekilleridir” dedi.