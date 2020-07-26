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26 Tem 2020 - 16:24- Gündem G: 26 Tem 2020 - 16:37

Kahveciler odası isyan etti

Gebze Kahveciler Odası üyeleri kahvelerdeki oyun yasağına tepki için meydana çıktı. Başkan Beşiroğlu ne çay kazanının, buna bağlı olarak da evlerde tencerenin kaynamadığını söyledi.
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Koronavirüs ile mücadelede 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilirken kahvelerde oyun yasağı halen sürüyor. Bu durum açık olsalar dahi, Gebze Bölgesi’ndeki 500’ü aşkın esnafın işini sekteye uğrattı. Vatandaş, oyun olmadığı için kahvehaneleri tercih etmiyor. Gebze Kahveciler Çaycılar Bilardo İnternet Kafeler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gölcüönü Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyip yetkililere seslendi. Basın açıklamasına CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan da katılarak kahveci esnafına destek verdi.

“DEVLET BANKALARI KREDİ VERMEDİ”

Oda Başkanı Barış Beşiroğlu basın açıklamasını üzerinde çay kazanı ve tencere bulunan bir masanın önünde gerçekleştirip ne çay kazanının, buna bağlı olarak da evlerde tencerenin kaynamadığını belirterek, “Kahvehaneler ve esnaflar olarak salgını önlemeye yönelik ilk adımların atıldığı ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kararlarına harfiyen uyuyoruz. Halen kahvehanelerde oyun oynanmaması ve esnafımızın hiçbir destek paketinden faydalanamaması Gebze ve bölgesinde bulunan ilçelerde yüzlerce esnafımızı mağdur etmektedir. Bir iki esnafımız hariç kahvecilere devlet bankaları kredi vermedi. Belediyelerden hiçbir destek görmedik. 500 esnafımız 5 aya yakın süredir evine ekmek götüremiyor” dedi.

“BİRÇOK KAHVEHANE KAPATTI”

“Sesimizi duyun” diyen Beşiroğlu açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu; “Tedarikçilerle birlikte 20 bin kişi yokluk içinde pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye’de kahvehanelerde oyun oynamanın yasaklanmasının mantığını anlamakta zorlanıyoruz. Birçok kahvehane ya kapattı ya da işletmecisini değiştirdi. Esnafımız ve aileleri Kurban Bayramı’na perişan bir halde girecek. Kira ve faturalar ile bu tablonun üstesinden gelmek imkansız. Tüm idarecilere, belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza hatta Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun. Oyun oynanmayacaksa kahvehaneye niye gidilsin. Kahvehaneler ile ilgili kısıtlamaların diğer sektörlerde olduğu gibi salgın tedbirlerine uyacak şekilde kaldırılmasını, esnafımızın Devlet bankaları ve yerel yönetimler aracılığı ile destek paketleri ile bu kaostan kurtarılmasını istiyoruz.

“MUAF TUTMASINI BEKLİYORUZ”

Bize, esnafımıza sahip çıkmaz iseniz yarın misafirinize ikram edecek bir bardak çayı bulamayacaksınız. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, merkez birliği borçlara yönelik yapılandırma yapmaya başladı fakat bu durum yine de esnafın kredi kullanmasına engeldir. Dükkan sahipleri ile sıkıntılar yaşamaktayız. Devletimizin kira konusunda bizlere yardımcı olması beklentimizdir. İş yerlerimizin ve evlerimizin, beş aylık süreçte ödenmemiş faturaları bulunmaktadır. Devletimizden bizleri bu beş aylık sürece dair faturalardan ve giderlerden muaf tutmasını beklemekteyiz. Belediyelerin tüm hijyen malzemelerinden muaf tuttuğu tek esnaf biz kahveciler olduk. Sıra bizlere geldiğinde tüm belediyeler bütçelerini aştıklarını belirterek bizi bizle baş başa bıraktılar. Ama eğlence vergilerini de ödemekle mükellefiz.

“CUMHURBAŞKANININ HABERİ YOK”

Yoksa unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarına bir yenisi mi eklenecek? Biz kahvecilerden Cumhurbaşkanımızın da haberi olduğunu düşünmüyoruz. Haberi olmuş olsa bu haksızlığa ilk karşı çıkacak da Cumhurbaşkanımızdır. Kendisine söylenmeyen gerçeklerin olduğunu düşünüyoruz. TESK Başkanı Bendevi Palandöken kahveci esnafının tüm sorunlarını bilmektedir. Kendisini il ve ilçelerden arayan birçok oda başkanı ile alaycı konuşmalar yapmaktadır. ‘Ben sizin başkanınız değilim’ deyip farklı söylemlerle telefonu kapatmaktadır. Palandöken sadece birlik başkanlarının başkanı mıdır yoksa teşkilatlara üye tüm esnafın ve oda başkanlarının başkanı mıdır? Bizler için hakkaniyetli mücadele içinde olmadığını düşünmekteyiz. TESK Genel Başkanı’nın yapması gereken açıklamayı esnaf olarak bizler yapıyoruz. Bu ayıp da size yeter.”

26 Tem 2020 - 16:24 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tekin 41 - HERKEZIN HERSEYDEN HABERI VAR BEYEFENDI.HABERI YOK PALAVRALARINI BIRAKIN ARTIK.EYLEM YAPIN.FOX TV.YE HABER VERIN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 17:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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