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26 Tem 2020 - 16:28- Siyaset G: 26 Tem 2020 - 16:29

Seymen: Dünyanın sayılı ülkeleri haline geldik

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen yaptığı basın açıklamasında, “Son dönemde özellikle sağlık, milli savunma ve sanayi-teknoloji alanlarında yaptığımız atılımlar ile dünyanın sayılı ülkeleri haline geldik” dedi.
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AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Seymen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak söze başlayan Seymen, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirası Ayasofya Camii özüne döndü. 86 yıl önce ibadete kapatılarak müzeye dönüştürülen Ayasofya, Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Böylesine önemli bir açılışa imza atmak asrın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a nasip oldu.” Dedi.

“SAYILI ÜLKELER HALİNE GELDİK”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin 2 yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son iki yılda gösterdiğimiz gelişmeleri aktardı. Geçmişte en ufak sarsıntıda adeta yerle yeksan olan bir Türkiye’den, bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren bir ülke haline geldiğimizi değerlendirme neticesinde görmekteyiz. Son dönemde özellikle sağlık, milli savunma ve sanayi-teknoloji alanlarında yaptığımız atılımlar ile dünyanın sayılı ülkeleri haline geldik. Bu başarı liderinin arkasında sapasağlam duran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başarısıdır” dedi.

“BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK”

Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Seymen, “Geçtiğimiz hafta İl Başkanımız Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer, ilçe yöneticilerimiz ve meclis üyelerimiz ile birlikte bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdik. Seçimden seçime değil, her zaman halkının yanında olma geleneğini sürdüren bir partinin mensubu olarak halkımızın bizlere teveccühü, çalışma motivasyonumuzu artırıyor. Bizler de ilçe yöneticilerimiz ile birlikte mahalle teşkilatlarımıza önem göstermeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki mahalle teşkilatlarımız ne kadar azimli çalışırsa Cumhurbaşkanımızın sırtından o kadar yük alırız” dedi. Seymen ayrıca İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Yasemin Özdemir ve İl Gençlik Kolları görevine getirilen Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Baki Özdemir’i tebrik etti.

26 Tem 2020 - 16:28 - Siyaset

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