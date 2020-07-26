AKP Körfez’de üye için çalışıyor

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, 'Gönül Seferberliği' adı altında başlatmış olduğu üye çalışmalarına devam ediyor. Körfez Tütünçiftlik Viyadük altında ilçe yöneticileri ve partililer, üye yapmak için çalışıyor.