İYİ Parti’den muhtara ziyaret

İYİ Parti Sivil Toplum Örgütleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli ziyaretlerini sürdürüyor. Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu'yu ziyaret eten Güner Çiçekli, burada hem fikir alış verişinde bulundu hem de gündemdeki konuları değerlendirdi. Ziyaretten her iki tarafında memnun olduğu bildirildi.