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26 Tem 2020 - 16:28- Gündem G: 26 Tem 2020 - 16:32

Vali eşi, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi kapsamında şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
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Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak elini hissettirmek ve insanımızın gönlüne girmenin amaçlandığı "Gönülden Gönüle" Projesi kapsamında, Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

ŞEHİT AİLELERİNİN ACILARINI PAYLAŞTI

Kurban Bayramı öncesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, ziyaretlerinin ilkine Elazığ’ın Palu ilçesinde askerlik görevini ifa ettiği sırada iç güvenlik çatışması sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Selçuk Gökdağ’ın annesi Nurten Gökdağ’ı evlerinde ziyaret ederek başladı. Hakkari’de iç güvenlik çatışması sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Çakal’ın eşi Zeynep Çakal’ı da ziyaret eden Selda Yavuz, Bitlis Yolan köyünde öğretmen olduğu dönemde terör örgütü tarafından şehit edilen Ergin Komut’un eşi Ersin Komut’u ziyaret edip, hal ve hatırlarını, bir talepleri olup olmadığını sorarak, acılarını paylaştı ve bir kez daha Allah’tan sabırlar diledi.

GAZİLERİ DE UNUTMADI

Kayseri’de askerlik görevini yaparken paraşüt kazası sonucu şehit olan Er Coşkun Çetinalp’in annesi Edibe Çetinalp’i de ziyaret eden Yavuz, şehit aileleri ziyaretlerinin ardından Beytüşebap ilçesinde iç güvenlik çatışması sonucu Gazi olan Recep Duru ve ailesini ziyaret etti. Gaziantep Islahiye ilçesinde tatbikat sırasında kaza sonucu Gazi Olan Satılmış Telli ve ailesini de ziyaret eden Bayan Yavuz son Gazi ve gazi yakını ziyaretini ise Hakkari Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından patlatılan bomba sonucu Gazi olan İsmail Dağ ile ailesine gerçekleştirdi.

“DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI”

Şehit aileleri ve gazilere her zaman yanlarında oldukları mesajını veren Selda Yavuz’a şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları “Sayın Valimizin değerli eşinin bizleri unutmayarak, evlerimizde ziyaret etmesi bizler için ayrı bir mutluluk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler. Yavuz, şehit ve gazi ailesi ziyareti sonrasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımıyla yaşamını sürdüren üç aileyi ziyaret  ederek, mübarek bayram öncesinde bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yavuz’u görünce çok sevindiklerini söyleyen aileler “Mübarek Kurban Bayramı öncesi Vali eşinin evlerimize kadar gelerek, sorunlarımızı dinleyip, çözümü konusunda ilgilenmesi ve bizlere gösterdiği samimi ve yakın ilgilisi bizleri çok sevindirdi.  Allah'ım kendisinden razı olsun. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri unutmadığı için Sayın Valimize ve değerli eşi Selda Yavuz Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz” dediler.

26 Tem 2020 - 16:28 - Gündem

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