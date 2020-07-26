Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şubesi Başkanı Münteha Purut ve yönetimi Lozan Barış Antlaşması’nın 97. Yıl dönümü nedeniyle ADD binasında basın açıklaması yaptı. Tüm Türkiye’de ortak basın açıklaması düzenlendiğini belirten Purut, ‘Tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal, hukukun üstünlüğüne dayalı, çağdaş ve üniter bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştı. Lozan, bu yönüyle Anayasa’da vurgulanan ve ‘değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen’ niteliklerin zeminini oluşturmaktadır” dedi.
“SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”
Lozan karşıtlığı hilafetin ve saltanatın geri getirilmek istenmesidir diyen Purut, “ Son yıllarda yalan ve sahte tarih yazma gayretleri hız kazanmıştır. Lozan karşıtlığı, Atatürk’ün kurduğu ulus devlet modelinin, çağdaş kazanımların ve Cumhuriyetin niteliklerinin tasfiye edilmesidir. Lozan karşıtlığı; bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ’cü vb. yapılanmalara göz yummaktır. Lozan karşıtlarının yürüttüğü, sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız. Büyük Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün, milli kahramanlarımızın, devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurlarında ve milletimizin önünde bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan’a ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uyarıyoruz; Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır” ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.