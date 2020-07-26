Güney Mahallesi Dayanışma Derneği’nden anlamlı hediye

Yaptığı yardımlar nedeniyle Körfez’de sevilen Güney Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Yaşar, yürüme engelli olan İbrahim Yıldız isimli vatandaşa akülü araba hediye etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yaşar, “Şükürler olsun bugün de bir engelli kardeşimize akülü araba temin ederek sevindirdik. Destekte bulunan tüm hayırseverler ve özellikle büyük şehir istihdam müdürümüz ve hemşerim Öztekin Kaşukci Bey’e ailemiz ve derneğimiz adına teşekkür ederiz. Mevla'm herkesin yapmış olduğu hayırları kabul etsin inşallah. Eller çok oldu mu yük hafif oluyor” dedi.