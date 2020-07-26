Piknikçi piyasada mangal bırakmadı

Koronavirüs salgınında kontrollü sosyal hayata geçiş sürüyor. Vatandaşlar bu dönemde kapalı alanlarda sosyalleşmek yerine açık alanları tercih etmeye başladı. Piknik ve mesire alanlarına akın eden tüketiciler online satış sitelerinde kamp ve mangal ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Tatil planlarının başlaması birçok kategoride de hareketlilik meydana getirdi. Mangalın vazgeçilmezi et sektörü de, mangal sezonuyla birlikte kanat etine büyük rağbet olduğunu söylüyor.
ÜÇ KAT ARTTI
GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre, mangal sezonunun açılmasıyla birlikte mangal satışlarında yüzde 72, mangal aksesuarlarında ise 3 kata varan artış oldu. Açıklamada, “Bu dönemde çadır satışlarında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Katlanır sandalye satışında yüzde 90 oranında artış olurken, katlanır masalarda ise satışlar 3 kat yükseldi. Ayrıca kamplarda çokça kullanılan el fenerlerinin satışlarında yüzde 86, kafa lambalarında da yüzde 78’lik bir artış var” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.