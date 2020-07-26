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26 Tem 2020 - 16:48- Gündem G: 26 Tem 2020 - 16:52

Art Nicomedia’da başkan yeniden Sevinç

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği 4. Olağan Genel Kurulu İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Derneğin mevcut Başkanı Akın Ülkü Sevinç’in tek aday olduğu genel kurula tek liste ile gidildi.
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69 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda divan kurulu üyeliklerine Murat Özdil, Fidan Akyüz ve Ersel Emrah Arı seçildi. 9 maddenin yer aldığı genel kurulda denetim ve faaliyet raporlarının ibrasının ardından yapılan oylamada mevcut başkan Akın Ülkü Sevinç Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin 2020-2023 dönemi başkanlığına seçildi.

 Kent Belleğinde İzler Bırakmak Özveri ve Alın teri Gerektirir

Genel Kurul’da konuşan Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç “13 Aralık 2011 tarihinde 7 kurucu üye ile kurduğumuz Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği'nin bugün 69 dernek üyesi ve 14 onursal üyesi var. "Hayal Et, Planla, Uygula, Tadını Çıkart" mottomuzla bugüne kadar 36 Kültür ve Sanat, 22 Kent Tarihi, 41 Uluslararası ve 6 Kent Tanıtım projesi olmak üzere toplam 105 proje ve etkinlik gerçekleştirdik.

 Düzenlediğimiz panel, sunum ve dinletilere 4.000, açtığımız sergilere 100.000'in üzerinde katılım sağlandı. Davetli olarak katıldığımız yurtdışı projelere için 6 farklı ülkeden 9 kente toplam 72.000 km yolculuk yaptık. Yüzlerce proje planlama, gözden geçirme ve proje detaylandırma toplantısı gerçekleştirdik. Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Festivalleri, Türkçe ve İngilizce Kent Tanıtım Seti, Belgesel, Antik Nicomedia İllüstrasyonları, 3D Sanal Sergiler ve Uluslararası Erasmus+ Gençlik Değişim Projeleri başta olmak üzere İzmit'te birçok ilke imza attık. 8 kurmaca film, 1 kent tanıtım filmi, 1 belgesel film ve 1 video klip prodüksiyonu gerçekleştirdik. Web sitemizin ziyaretçi sayısı 500.000’i geçmiş durumda. Kentin sosyal yaşamına katkıda bulunmak, kent tarihine ışık tutmak, kentin tanıtımı için projeler üretmek ve kent belleğinde izler bırakmak özveri ve alınteri gerektirir.  Art Nicomedia hayal değil proje üretir. Gerçekleştirdiğimiz bu proje ve etkinliklerde görev alan, katkı koyan ve emek harcayan tüm üyelerimize, sanatçılara ve proje ortaklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Dijital ve On-Line Projeler Ağırlıkta

Bu yıl Mart ayından bu yana tüm dünyada yaşanan pandemi herkes gibi bizi de olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Özellikle sahada gerçekleştirmeyi ve yurtdışında katılmayı planladığımız projelerin birçoğunu önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldık. Oluşan yeni şartlar doğrultusunda dijital ve on-line projelere ağırlık veriyoruz. Şu anda devam eden 3. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali, Art Nicomedia 3D Sanal Sergiler, Gez Çiz Yaz İzmit 2020 ve AND 2020 Film Prodüksiyonu projelerimiz devam ediyor. Bunların yanında bir yada iki sanat projemizi daha pandemi şartlarına da bağlı olarak yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

4. Olağan Genel Kurulumuz sonrasında göreve gelen yeni yönetimimiz ve tüm üyelerimizle birlikte kendi platformunda İzmit’in en dinamik ve üretken sivil toplum kuruluşu olarak "İzmit Dünya Tarihi İçin Önemli Bir Yerdir ...!" sloganıyla çıktığımız yola "İzmit'te Yaşamayın, İzmit'i Yaşayın" diyerek İzmit'e “kültür, sanat, tarih ve turizm kenti” kimliğinin kazandırılmasına 2020-2023 döneminde de gerçekleştireceğimiz yerel, ulusal ve uluslararası projeler ile destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği 4. Olağan Genel Kurulu sonrası 2020-2023 dönemi dernek yönetimi aşağıdaki şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Asil : Akın Ülkü Sevinç, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Elif Serap Gürkan, Funda Yılmaz, Ecaterina Nicolau, Onur Can Şahna, Levent Tegün

Yönetim Kurulu Yedek : Fidan Akyüz,  Selçuk Türkmen, Mehmet Kızılay, Düzgün Alkan, Burcu Sezer Sevinç, Ersel Emrah Arı, Yüksel Kekezoğlu

Denetim Kurulu Asil : Murat Özdil, Tarkan İskenderoğlu, Cihan Korkmaz

Denetim Kurulu Yedek : Serkan Karabağ, Emre Gürkan, Saydan Akyüz

26 Tem 2020 - 16:48 - Gündem

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