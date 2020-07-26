Sarıbal: Gıda krizi ile karşı karşıya kalacağımız aşikâr

Raporu yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "COVID-19 sürecinde Saray Hükümeti'nin, tarım ve gıda sektöründe belirgin bir dönüşüm sağlayacak tedbirler almaması nedeniyle, yakın gelecekte gıda enflasyonu ve sonrasında bir gıda krizi ile karşı karşıya kalacağımız aşikârdır" dedi. Sarıbal, "Öncelikle Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, bu Konseyin alacağı kararlarla birlikte şeffaf ve katılımcı şekilde işletilecek bir Tarım Gıda Kurulu kurulmalıdır" önerisini sundu.