Kuru üzümde ihracat rakamları sevindirdi

Ege İhracatçı Birlikleri ve Manisa Ticaret Borsası verileri doğrultusunda, devam eden 2019-2020 sezonunda 4 Temmuz 2020 tarihi itibariyle müstahsillerden alış tescillerine göre, şu ana kadar 280 bin 403 ton üzüm tescil edilirken, bu üzümün 222 bin 81 bin tonu ihraç edildi. 457 milyon 391 bin 221 dolarlık gelir elde edildi.