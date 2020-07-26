Güney: Veriler yanlış girilmişti, düzelttik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada "Son 1 haftada pnömonili (Zatürre) hasta sayısı en çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman" dedi. Kocaeli’deki pnömonil artışını İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’e sorduk. Ergüney, “1 hafta önce bazı doktorlarımız pnömonil verilerini eksik girmiş. Bunu fark ettik ve düzelttik. Düzeltince de doğal olarak verilerimiz yüksek gözüktü. Pnömonil verilerinde, Türkiye ortalamasının altındayız” dedi.