Sabiha Gökçen’de Katar uçuşları yeniden başladı

Korona virüs salgınında normalleşme adımları kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Haziran’da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Katar Havayolları, yaklaşık 4 aydan beri salgın nedeniyle ara verdiği Sabiha Gökçen uçuşlarını bugün itibariyle yeniden başlattı. Aylar sonra Doha’dan kalkan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, piste teker koymasının akabinde apronda su takı ile karşılandı. Aylar sonra Sabiha Gökçen’e gelen ilk uçağın yolcularının virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uygun şekilde havalimanına giriş yaptı.