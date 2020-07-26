3 isim adaylıkları için imza topladı

CHP 37. Olağan Kurultayı öncesinde CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Doç. Dr. Ehlinaz Torun ve Gebze İlçe eski Sekreteri Dilek Tat parti meclisi üyeliği için Doç. Dr. Ömer Kurttaş ise Bilim Kurulu üyeliği için adaylığını duyurmuştu. Bugün yapılan kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde sadece Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yer alırken, parti meclisi üyeliğine aday olan Doç. Dr. Ehlinaz Torun ve Gebze İlçe eski Sekreteri Dilek Tat ile Bilim Kurulu üyeliği için aday olan Doç. Dr. Ömer Kurttaş’ın bireysel olarak yeterli imza sayısını toplamaları nedeniyle adaylıklarının devam ettiği öğrenildi.