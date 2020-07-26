Başkan Kocaman, genç çiftlerin nikahını kıydı, hediyelerini verdi

NAGİHAN İLE YUNUS NİŞANLANDI

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Nagihan Dizdaroğlu ve Yunus Bahan’ın nişan yüzüklerini taktı. Allah tamamına erdirsin dileğinde bulunan Kocaman hediyesini verdi.

SAMET İLE ECENUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Samet Şengöz ve Ecenur Sevilen’in nikah törenine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın tarafından kıyılan nikah da şahitlik eden Başkan Kocaman, genç çifti tebrik ederek hediyesini verdi.

TAYFUN İLE EDA ÇOK MUTLU

Tayfun Sarısüleyman ve Eda Durmuş’un nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kıydı. Genç çifti tebrik eden Kocaman hediyesini verdi.

ENES İLE BEYZA EVET DEDİ

Kartepe Sarımeşe Mahallesi sakinlerinden Enes Zengin ve Beyza Özmen’in nikah törenine Başkan Kocaman da katıldı. Genç çifti tebrik eden Kocaman hediyesini vererek, mutluluklar diledi.

REYHAN İLE İBRAHİM DÜNYA EVİNE GİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Reyhan Metin ile İbrahim Üzülmez’in nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

KENAN İLE CANSU ÇOK MUTLU

Kartepe Derbent Mahallesi sakinlerinden Kenan Şimşek ile Cansu Bilgin’in nikah törenine Başkan Mustafa Kocaman da katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman, hediyesini verdi.

MÜCAHİT İLE DAMLA EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Acısu Mahallesi sakinlerinden Mücahit Solakoğlu ile Damla Güneş Başbuğ’un nikah törenine katıldı. Kocaman, genç çifti tebrik ederek, hediyesini verdi.

TANER İLE RABİA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Taner Demirsoy ile Rabia Mut’un nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

HALİL İLE GÖNÜL ÇOK MUTLU

Başkan Kocaman, Halil Bilgin ile Gönül Gitgel’in nikahlarını kıydı. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hediyesini takdim etti.

İSMAİL İLE BETÜL EVET DEDİ

İsmail Korkmaz ile Betül Seven, nikahlandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman çiftin nikahlarını kıydı. Kocaman, genç çifti ömür boyu mutluluklar diledi.

MUHAMMET İLE ZEYNEP DÜNYA EVİNE GİRDİ

Muhammet Hanifi Karipçin ile Zeynep Zehra Titiz, nikahlandı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman, genç çiftin hediyesini verdi.

RÜMEYSA İLE MURAT NİŞANLANDI

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Rümeysa Mut ile Murat Kolburan’un nişan yüzüklerini birlikte taktılar. Kocaman ve Yılmaz, genç çifte Allah tamamına erdirsin dileğinde bulundu.

BEYZA İLE RESUL EVET DEDİ

Beyza Subaşı ile Resul Terzi’nin nikahlarını kıyan Başkan Kocaman, gen çifte mutlular diledi. Kocaman, gen çifte hediyesini vermeyi de unutmadı.

MUSTAFA İLE MERVENUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Mustafa Özdin ile Mervenur Kandil’in nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman, hediyesini verdi.

BURAK İLE NAFİYE ÇOK MUTLU

Burak Bayraktar ile Nafiye Gül, nikah töreni ile evlendi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hediyelerini de verdi.

FURKAN İLE İREM EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Furkan Başol ile İrem Yıldırım’ın nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FATİH İLE SÜMEYYE SÜNYA EVİNE GİRDİ

Fatih Bıkmaz ile Sümeyye Karaali, nikahlandı. Ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, genç çifte hediyesini verdi.