Çocuklarını parka gönderip intihar etti!

Alınan bilgiye göre Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokakta bulunan bir binada oturan Sevda Aladağ (31) isimli genç kadın, çocuklarını parka oynamaya gönderdikten sonra evdeki doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra eve gelen eşi tarafından ipe asılı olarak bulunan genç kadın için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aladağ'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 4 çocuk annesi olan Aladağ'ın cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kadının neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.