PM'ye giren ilk isimler belli oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı devam ediyor. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy sayım işlemine geçilirken, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'na girecek ilk isimler belli oldu. İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı Onur Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanan 15 kişilik Bilim Kültür Platformu Listesi'nde 777 oy alarak PM'ye girdi.

SEÇİLEN PM ÜYELERİ:

1- Yunus Emre: 1021 oy

2- Aylin Yaman: 964 oy

3- Fethi Açıkel: 959 oy

4- Burhan Şenatalar: 905 oy

5- Ali Rıza Erbay: 887 oy

6- Lale Karabıyık: 871 oy

7- Yüksel Taşkın: 780 oy

8- Onur Akın: 777 oy