PM'ye giren ilk isimler belli oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı devam ediyor. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy sayım işlemine geçilirken, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'na girecek ilk isimler belli oldu. İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı Onur Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanan 15 kişilik Bilim Kültür Platformu Listesi'nde 777 oy alarak PM'ye girdi.
SEÇİLEN PM ÜYELERİ:
1- Yunus Emre: 1021 oy
2- Aylin Yaman: 964 oy
3- Fethi Açıkel: 959 oy
4- Burhan Şenatalar: 905 oy
5- Ali Rıza Erbay: 887 oy
6- Lale Karabıyık: 871 oy
7- Yüksel Taşkın: 780 oy
8- Onur Akın: 777 oy
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.